Російські загарбники у Поволжі розгорнули масштабне будівництво фільтраційних таборів, які маскують під "дитячі піонерські табори". Вони являють собою швидкомонтажні модульні будинки, схожі на бараки, які вміщатимуть сотні “відвідувачів”.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву (ЦНС).

Як зазначають у ЦНС, росіяни вибудовують систему фільтраційних таборів від початку окупації територій України. Там перевіряють людей на “лояльність” до кремлівського режиму, а також створюють базу даних людей з окупованих територій.

“Останнім часом на тимчасово підконтрольній окупаційним військам території України спостерігається посилення фільтраційних заходів. Особливо жорсткі перевірки спостерігаються на Півдні України”, — наголошують в ЦНС.

Додамо, що фільтраційні табори окупанти здебільшого влаштовують у будівлях шкіл чи інших установ. Також це можуть бути наметові містечка, які не пристосовані до тривалого перебування великої кількості людей.