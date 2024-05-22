Про це повідомили у Центрі національного спротиву (ЦНС).
Як зазначають у ЦНС, росіяни вибудовують систему фільтраційних таборів від початку окупації територій України. Там перевіряють людей на “лояльність” до кремлівського режиму, а також створюють базу даних людей з окупованих територій.
“Останнім часом на тимчасово підконтрольній окупаційним військам території України спостерігається посилення фільтраційних заходів. Особливо жорсткі перевірки спостерігаються на Півдні України”, — наголошують в ЦНС.
Додамо, що фільтраційні табори окупанти здебільшого влаштовують у будівлях шкіл чи інших установ. Також це можуть бути наметові містечка, які не пристосовані до тривалого перебування великої кількості людей.
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