У Білорусі розпочався молодіжний форум з розробки БпЛА, на якому росіяни намагаються "максимально залучити молодих білорусів до розробки й виробництва" дронів для своїх збройних сил.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, у білоруському державному технічному університеті розпочався Міжнародний молодіжний форум з розробки БПЛА, який курують росіяни.

Так, на форумі були помічені представники терористичної організації ПВК «Вагнер». Задачею форуму є “максимально залучити молодих білорусів до розробки й виробництва БПЛА для ЗС РФ”.

Також до Мінська приїхала представницька делегація від Казанського технічного дослідницького університету, яка займається розробленням бойових БПЛА у РФ,

Саме до університету у Казані очікують постачання наукових кадрів для роботи на російський ОПК.