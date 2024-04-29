Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Як зазначається, у білоруському державному технічному університеті розпочався Міжнародний молодіжний форум з розробки БПЛА, який курують росіяни.
Так, на форумі були помічені представники терористичної організації ПВК «Вагнер». Задачею форуму є “максимально залучити молодих білорусів до розробки й виробництва БПЛА для ЗС РФ”.
Також до Мінська приїхала представницька делегація від Казанського технічного дослідницького університету, яка займається розробленням бойових БПЛА у РФ,
Саме до університету у Казані очікують постачання наукових кадрів для роботи на російський ОПК.
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