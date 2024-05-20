Окупанти запровадили черговий пропагандистський предмет в школах на тимчасово окупованих територіях.

Про це пише Центр національного спротиву.

“Під час уроків школярам розповідають, про російську “духовність” та “традиції”. Зокрема про те, що жінка має народжувати й бути покірною чоловіку, а чоловік має захищати вітчизну”, — йдеться в повідомленні.

Таким чином РФ хоче сформуєти патерн “взірцевої російської родини”, де чоловік має помирати у війнах, а жінка має народжувати нових солдатів.

В ЦНС наголошують, що “на цих уроках забувають говорити, що міжнародний злочинець Владімір Путін має купу позашлюбних дітей й кинув свою дружину в традиціях “російської родини”.