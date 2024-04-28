Про це пише Центр Національного Спротиву.
Зазначається, що особливо критична ситуація у ворога в Бахмутському районі поблизу населеного пункту Часів Яр.
“Такі дії призводять до зниження морально-психологічного стану, в результаті чого виникають прояви непокори молодшої ланки до своїх командирів тактичного рівня”, — йдеться у повідомленні.
ЦНС зауважує, що окрім численних втрат противника на Бахмутському напрямку існують ряд інших чинників, які негативно впливають на окупаційні війська. Зокрема, це низька підготовка РОВ до наступу, низький рівень укомплектованості навченим особовим складом та новими зразками озброєння, відсутність можливості піти у відпустку, відсутність ротацій, байдуже ставлення командирів до свого особового складу, а також активне та ефективне застосування Силами оборони України дронів-камікадзе та іншого західного озброєння.
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