Про це інформує Xinhua.

Вказано, що зустріч Шольца і Сі Цзіньпіня відбулася у Пекіні.

Незадовго до цього Шольц у соцмережі X повідомив, що його зустріч з лідером Китаю стосуватиметься, зокрема, того, як вони можуть “зробити більший внесок у встановлення справедливого миру в Україні”.

“Моя зустріч із президентом Сі також буде присвячена тому, як ми можемо зробити більший внесок у справедливий мир в Україні. Добре, що після мого останнього візиту до Китаю між нашими урядами відбувся інтенсивний обмін думками. У нас багато тем”, – написав канцлер.