9 травня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №10379 щодо посилення відповідальності за військові правопорушення. Це рішення, зокрема, у кілька разів підвищує штрафи для ухилянтів.

Про це повідомляють нардепи Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Відповідне рішення підтримали 256 посадовців з усіх фракцій.

Цей законопроєкт збільшує строки адміністративної відповідальності та адміністративного затримання. Водночас він вводить кримінальну відповідальність за відмову від медичного огляду під час мобілізації. Крім цього, проєкт пропонує збільшити розміри штрафів і тривалість адміністративного затримання – до 3 років.

“Мінімальна сума штрафу за порушення, передбачені цими статтями, становитиме 8500 гривень (порівняно зі 510 гривень раніше), а максимальна – 204 000 гривень (порівняно зі 8500 гривень раніше)”, – пояснила Геращенко.

Штрафи набудуть чинності наступного дня після оприлюднення закону. Його ще має підписати президент Володимир Зеленський.