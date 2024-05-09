Україна та Ірландія домовилися про початок підготовки двосторонньої безпекової угоди у продовження декларації країн G7 про "гарантії безпеки" на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це Володимир Зеленський повідомив за підсумками розмови з прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом.

“Домовилися доручити командам якнайшвидше почати роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7”, – йдеться у повідомленні.

Президент також розповів, що Гарріс підтвердив особисту участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Зеленський подякував за гуманітарну та логістичну допомогу з боку Ірландії та зазначив, що також обговорили й перспективи співпраці в галузі розмінування.