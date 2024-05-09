Про це Володимир Зеленський повідомив за підсумками розмови з прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом.
“Домовилися доручити командам якнайшвидше почати роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7”, – йдеться у повідомленні.
Президент також розповів, що Гарріс підтвердив особисту участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії.
Зеленський подякував за гуманітарну та логістичну допомогу з боку Ірландії та зазначив, що також обговорили й перспективи співпраці в галузі розмінування.
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