Попри значну кількість атак, Росія у квітні не досягла великих успіхів на сході, — британська розвідка

Про це повідомляє Міноборони Британії.
За даними розвідки, що кількість атак у районі Часового Яру зросла на 200 відсотків з березня по квітень. Це майже напевно відображає поновлення спроб Росії встановити контроль над містом, розташованим на височині на захід від Бахмута, вважає британська розвідка.
«Незважаючи на значне збільшення кількості атак на цьому напрямку, у квітні Росія досягла лише незначних тактичних успіхів у цьому районі і майже напевно зазнала великих втрат», – йдеться у зведенні.
Раніше британська розвідка також зазначала, що Повітряні сили Росії підвищили летальність своєї головної крилатої ракети повітряного базування Х-101/Х-102, встановивши на неї другу боєголовку.
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