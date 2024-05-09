Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що пропозиція навчати українських військових усередині України є "більш практичною", ніж тренування на території країн-членів НАТО.

Про це пише The Guardian.

“Наші війська тренували українців в Україні ще до війни, і ми робили це впродовж багатьох років. Тому повернення до цієї традиції може бути цілком здійсненним”, – сказав Ландсбергіс.

За його словами, це могло б стати першим кроком у межах ініціативи президента Макрона.

Ландсбергіс також зауважив, що пропозиція навчати українців у їхній власній країні є “більш практичною”, ніж навчання, які відбуваються на території країн-членів НАТО.