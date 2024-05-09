Про це пише The Guardian.
“Наші війська тренували українців в Україні ще до війни, і ми робили це впродовж багатьох років. Тому повернення до цієї традиції може бути цілком здійсненним”, – сказав Ландсбергіс.
За його словами, це могло б стати першим кроком у межах ініціативи президента Макрона.
Ландсбергіс також зауважив, що пропозиція навчати українців у їхній власній країні є “більш практичною”, ніж навчання, які відбуваються на території країн-членів НАТО.
“Вам не потрібно перевозити їх по всьому світу. У вас є все, що їм потрібно, прямо тут. Може статися так, що інструктори, розміщені в рамках коаліції для навчання українців в Україні, будуть захищені протиповітряною обороною, а це, своєю чергою, означатиме, що частину українського неба можуть захистити засоби ППО”, – сказав глава МЗС Литви.