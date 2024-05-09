Про це в етері телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” підполковник Назар Волошин.

За його даними, у районі Красногорівки, за останню добу відбулося 11 штурмів, 2 зустрічних боя та близько 120 скидів з російських безпілотників.

“Противник не полишає спроб штурмувати місто Красногорівка невеликими штурмовими групами. Час від часу поодинокі групи намагаються заходити в східні околиці Красногорівки на бронетехніці. Але найчастіше ідуть піші або маломобільні групи на мотоциклах.

Наші захисники вогнем артилерії та мінометів знищують усі намагання ворога саме зайти у місто.

Частину тих груп, які прорвалися до вогнетривкого заводу в Красногорівці, українським воїнам вдалося ліквідувати. А ті, хто залишилися, перебувають у складному становищі. Оскільки практично вони позбавлені постачання боєкомплектом і підтримки бронетехніки. Наразі тривають там бої”, — сказав речник.