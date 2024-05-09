Про це вона написала у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, Мосейчук зазначила, що вона опинилася в “епіцентрі інформаційної атаки”. Причиною цьому, за її словами, стало те, що одразу на декількох ресурсах з’явилися однакові публікації щодо її висловлювання про мобілізацію та “псевдоадвокатів” в етері проєкту “Тема з Мосейчук” минулого тижня.

“У цих публікаціях гучні заголовки, а мої слова вирвані з контексту і маніпулятивно інтерпретовані. Спотворені, переконана, умисно. Разом з тим, я усвідомлюю наскільки болюча є тема мобілізації. Наскільки по-людськи не просто мирній людині почати жити війною і поставити під ризик своє життя. “Автори” замовної інформаційної кампанії проти мене чудово знають мої особисті обставини, тому завзято підштовхують мене до “викриття” і “камінг-ауту” в стилі “всенародного засудження”, обструкції та “спалення ідола” у вогні. Замовлені пости в телеграмі, тисячі коментарів, написаних під копірку: “як ти вивезла з країни свого 27-річного сина?”, “де ховаєш сина-ухилянта”. Я ніколи не посягала на приватність людей і завжди дотримувалася позиції, що сім’я — це особисте. Та щоб попередити будь-які подальші маніпуляції та фейки навколо мене та моєї родини, розкажу”, — написала ведуча.

Мосейчук розповіла, що її старший син, 25-річний Антон, дійсно знаходиться за кордоном. За її словами, він за три з половиною роки до повномасштабного вторгнення, у 2019-му, емігрував з України. Син ведучої має право на безплатне навчання у Німеччині, отримав там другу вищу освіту і зараз працює над вступом до аспірантури.

“Це була і є його позиція. Я не могла вплинути на неї тоді, не можу і зараз. Антон сам несе відповідальність за свої дії. Я — за свої. Решта моєї родини в Україні”, — сказала Мосейчук.

Під дописом Мосейчук є критичні коментарі на її адресу: “Хтось дочитав до кінця? Я не бот, мама, тато, друзі мої. Ми всі не боти. Коли випадково попадаю на ваші інтерв’ю це жах. Як ви відправляєте чоловіків на смерть. Ще й з такими епітетами. Що так говорити і писати треба сина і чоловіка відправити воювати. Похоронити близьку людину яка загинула. Наталія ви насправді страшна людина і Українці для вас бидло”.