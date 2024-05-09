Розширення ЄС є ключовим для Португалії, тож вступ України є фундаментальним для цієї країни, заявив глава МЗС Паулу Ранжел.

Про це повідомляє Euractiv.

“Позиція португальського уряду щодо розширення є дуже сприятливою зі стратегічних міркувань, і з цієї причини він не має тієї стриманості або небажання, яке було у попереднього уряду”, – зазначив Ранжел.

Вступ України до ЄС, на думку глави МЗС Португалії, надасть блоку “економічну можливість”, оскільки щоразу, коли відбувалося розширення, спостерігався “економічний динамізм”, а також тому, що це “чітко проатлантична країна”.

“Ми в Європі потребуємо атлантичних союзників”, – наголосив Ранжел.

Він також пояснив, що вступ України, відкинувши ідею про те, що розширення буде “поворотом на схід”.