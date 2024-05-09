Про це повідомляє Euractiv.
“Позиція португальського уряду щодо розширення є дуже сприятливою зі стратегічних міркувань, і з цієї причини він не має тієї стриманості або небажання, яке було у попереднього уряду”, – зазначив Ранжел.
Вступ України до ЄС, на думку глави МЗС Португалії, надасть блоку “економічну можливість”, оскільки щоразу, коли відбувалося розширення, спостерігався “економічний динамізм”, а також тому, що це “чітко проатлантична країна”.
“Ми в Європі потребуємо атлантичних союзників”, – наголосив Ранжел.
Він також пояснив, що вступ України, відкинувши ідею про те, що розширення буде “поворотом на схід”.
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