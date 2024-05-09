Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №9585 щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті України.

Про це в своєму Telegram повідомив народний депутат України від фракції “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко.

За його словами, проєкт закону у першому читанні підтримали 264 народних депутата.

“Дуже потрібний законопроєкт. Крок назустріч добровольців і їхніх родин зроблено”, — написав Гончаренко.