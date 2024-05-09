Про це в своєму Telegram повідомив народний депутат України від фракції “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко.
За його словами, проєкт закону у першому читанні підтримали 264 народних депутата.
“Дуже потрібний законопроєкт. Крок назустріч добровольців і їхніх родин зроблено”, — написав Гончаренко.
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