Черги до ТЦК вдасться частково розвантажити після запровадження електронного кабінету. Однак можливість дистанційно оновлювати дані не дозволить уникнути відвідування військкомату.

Про це 8 травня розповів народний депутат від фракції “Слуга народу”, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко в етері телеканалу “Ми-Україна”.

Черги в ТЦК, за його словами виникли не через добровольців в армію, а тому що у військомати прийшли військовозабов’язані, які “мають бронь або якісь проблеми зі здоров’ям”. “Приходять ті, хто практично впевнений у тому, що його не призвуть на службу. Це питання обговорювалося в комітеті”, ‒ додав Костенко. За словами Костенка, зменшити кількість людей у чергах можна буде після впровадження електронного кабінету, оскільки частина людей оновлюватиме дані онлайн.

“Ми думаємо, що, можливо, частково це [черги до ТЦК] розвантажить електронний кабінет, який дасть можливість людям реєструватися дистанційно […] Нам учора його презентували, там є до нього деякі питання, але в цілому він може це зробити. Але після цього одно людям доведеться йти у військомат”, – сказав парламентар.