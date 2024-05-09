Черги до ТЦК вдасться частково розвантажити після запровадження електронного кабінету. Однак можливість дистанційно оновлювати дані не дозволить уникнути відвідування військкомату.
Про це 8 травня розповів народний депутат від фракції “Слуга народу”, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко в етері телеканалу “Ми-Україна”.
“Приходять ті, хто практично впевнений у тому, що його не призвуть на службу. Це питання обговорювалося в комітеті”, ‒ додав Костенко.
За словами Костенка, зменшити кількість людей у чергах можна буде після впровадження електронного кабінету, оскільки частина людей оновлюватиме дані онлайн.
“Ми думаємо, що, можливо, частково це [черги до ТЦК] розвантажить електронний кабінет, який дасть можливість людям реєструватися дистанційно […] Нам учора його презентували, там є до нього деякі питання, але в цілому він може це зробити. Але після цього одно людям доведеться йти у військомат”, – сказав парламентар.
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