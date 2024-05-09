Відповідний указ №309/2024 від 8 травня опублікований на сайті глави держави.
“Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу”, – зазначено у документі.
Нагадаємо, що 8 лютого 2024 року Залужний був звільнений з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього на цю посаду був призначений Олександр Сирський.
8 травня Валерій Залужний разом з поетесою Ліною Костенко отримали звання “Почесних громадян Києва”.
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