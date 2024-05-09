Про це повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі.

Рішення було ухвалено 273 голосами народних депутатів, зазначає нардеп.

За словами Железняка, Сольський під час голосування був присутнім у сесійній залі і є «одним з небагатьох міністрів, який робить звіт про роботу перед звільненням».

У свою чергу нардеп фракції «Євросолідарність» Олексій Гончаренко у Телеграмі повідомив, що раніше Комітет з аграрної політики не підтримав відставку Сольського, а запропонував визначитися з цим питанням в залі.

23 квітня у Національному антикорупційному бюро України заявили про викриття міністра агарної політики Миколи Сольского на заволодінні держземлею на 291 млн гривень та на спробі заволодіння землею на 190 млн грн.

26 квітня ВАКС обрав запобіжний захід Сольському у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 75 млн 700 тис. грн. 26 квітня за Сольського внесли заставу у повному обсязі.