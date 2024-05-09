Про це в етері телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

«Збиття жодним чином не відрізняється, оскільки найімовірніше, що мова йде про додавання ще однієї бойової частини за рахунок зменшення саме паливного відділу. Звичайно, що для подолання тисяч кілометрів для цих ракет тут немає необхідності, оскільки Росія їх використовує на значно менших дистанціях», – розповів він.

Для цього РФ збільшує бойову частину з вражаючими елементами, які можуть наносити ураження по незахищеним об’єктам, також це може бути і жива сила, зауважив речник.

“Тобто коли вони атакують мирні міста, звичайно, ми розуміємо, що це спрямовано на велику кількість цивільних жертв”, — сказав представник Повітряних сил.

За його словами, російські сили продовжують практику комбінованих атак по Україні і роблять певні перерви для накопичення ракет для наступного удару.

«Все відбувається однаково, тобто після якихось нетривалих пауз, коли росіянам вдається накопичити свої ракетні запаси, вони вдаються до комбінованих атак. Звичайно, що це залежить від стратегічного задуму противника. В перервах ми бачимо ось такі атаки «шахедами», як сьогодні, які вони застосовують по нашим мирним містам», – пояснив Євлаш