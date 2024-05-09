Про це повідомила пресслужба Укргідроенерго.
Учора, 8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики. Тому наразі дві ГЕС виведено з експлуатації.
Компанія не називає ці ГЕС.
“Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів. На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів”, – йдеться в повідомленні.
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