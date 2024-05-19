Для покриття дефіциту в енергосистемі в нічні та ранкові години 19 травня Україна залучала аварійну допомогу з Румунії, Словаччини та Польщі.

Про це повідомляє Міненерго.

Відомо, що 18 травня для забезпечення споживання використовувалась аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини та Польщі. Крім того, вдень Україна отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі.

“Сьогодні у нічні та ранкові години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі. Залучення аварійної допомоги можливе і в години вечірнього максимуму споживання електроенергії”, – наголосили в Міненерго.

На Донеччині бригада енергетиків під час ремонтних робіт була атакована ворожим дроном “Ланцет”. Постраждалих немає, але роботи було змушено припинити. Також у регіоні через бойові дії була відключена одна з повітряних ліній обленерго, що призвело до знеструмлення підстанції та побутових споживачів, які до неї приєднані.

Внаслідок пошкоджень газопроводів через обстріли у Сумській області припинено газопостачання 267 абонентам, у Харківській області – 68 абонентам.