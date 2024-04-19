Рада Безпеки ООН не підтримала ідею приєднання Палестини до ООН па правах повноправного члена.

Радбез у вівторок відхилив проєкт резолюції, який рекомендував Генеральній Асамблеї ООН провести голосування з цього питання.

«За» проголосувало 12 членів Радбезу з п’ятнадцяти (Франція, Китай, Росія, Еквадор, Гаяна, Мозамбік, Сьєрра-Леоне, Алжир, Мальта, Словенія, Японія, Південна Корея), утрималося двоє – Велика Британія та Швейцарія, «проти» висловилися Сполучені Штати, які наклали вето на проєкт.

Заступник постпреда США при ООН Роберт Вуд зазначив, що, відповідно до звіту Комітету з прийому нових членів, немає одностайності стосовного того, чи відповідає заявник критеріям членства відповідно до Статуту ООН. Зокрема – чи можна вважати Палестину державою.

«Ми вже давно закликаємо Палестинську адміністрацію провести необхідні реформи, щоб допомогти встановити атрибути готовності до державності, і відзначаємо, що терористична організація ХАМАС у даний час управляє і здійснює вплив у Газі», – сказав він.

Саме з цих причин США проголосували «проти», пояснив він.

Водночас Вуд наголосив, що Штати продовжують рішуче підтримувати рішення про дві держави.

«Це голосування не відображає опозицію до палестинської державності, а радше є визнанням того, що вона може бути досягнута лише в результаті прямих переговорів між сторонами», – зауважив він.

Посол Ізраїлю Ґілад Ердан зазначив, що Палестинська адміністрація підтримує терор, «платить терористам, щоб вони вбивали» ізраїльтян, а палестинці не визнають Ізраїль як єврейську державу.

За підтримку палестинської держави активно виступив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, який перебував з візитом у штаб-квартирі ООН і взяв участь у дебатах у Радбезі (Іспанія не є членом РБ).

«Іспанія визнає Палестину, тому що народ Палестини не може бути народом біженців, тому що це шлях до миру на Близькому Сході, а також тому, що це добре для безпеки Ізраїлю. Іспанія визнає Палестинську державу, тому що палестинці мають право на майбутнє з надією, так само як ізраїльський народ має право на безпеку», – сказав він.

На пресбрифінгу після свого виступу він сказав, що Іспанія зробила крок вперед на шляху до визнання держави Палестина, надіславши чіткий сигнал міжнародній спільноті.

Палестина 2 квітня подала запит до Генерального секретаря з проханням ще раз розглянути подану у 2011 році заявку на вступ до ООН. Тоді Рада Безпеки розглянула це прохання, але також відхилила його. Нині Палестина має статус постійного спостерігача при ООН.