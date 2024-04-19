Про це повідомив високопоставлений американський чиновник телеканалу ABC News.

Авіапольоти до Тегерана, Ісфахана і Шираза призупинені після повідомлень про вибух у місті Кахджаварістан, повідомляють іранські державні ЗМІ. Це місто розташоване неподалік від аеропорту Ісфагана і 8-ї бази ВПС «Шехарі».

Американський посадовець зазначив, що ізраїльські ракети завдали удару по військовому об’єкту в Ірані.

Запуск ракет відбувся у відповідь на іранську атаку минулої суботи, коли Тегеран спрямував на Ізраїль понад 300 БПЛА і ракет. За словами офіційних осіб, усі ракети, крім кількох, були перехоплені Ізраїлем та його союзниками, у тому числі Сполученими Штатами.