“На момент розвідки зафіксовано приблизно 10 винищувачів Су-30, які підкреслюють важливість аеродрому як платформи для повітряних операцій, так само місця розміщення засобів ППО та РЛС типу “Каста-2Е2″, що свідчить про високий рівень захисту”, – йдеться у повідомленні партизанського руху “Атеш”.

Як зазначається у повідомленні, на момент розвідки на аеродромі було зафіксовано приблизно 10 винищувачів Су-30, а також місця розміщення засобів ППО та РЛС типу “Каста-2Е2”, що свідчить про високий рівень захисту.