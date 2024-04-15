Під парламентом Грузії відбувається акція протесту проти прийняття закону про "іноагентів", оскільки парламент має розглянути цей закон сьогодні.

Про це повідомляє “Грузия Online”.

Громадяни опротестовують законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”, який сьогодні вранці розглядатиме юридичний комітет.

На місці входу в будинок парламенту зібрались опозиціонери, громадські активісти та представники ЗМІ. Вони розгорнули банери: “Ні російському закону!” Запропоноване законодавство порівнюється з російським, яке Кремль використовує для придушення інакомислення. На місці залучено поліцію.

Також протестувальники розгорнули біля будівлі прапор Європейського Союзу.

Наступна акція протесту проти законопроєкту відбудеться перед парламентом увечері о 19:00.

“Боротьба за європейське майбутнє Грузії триває. Не залишайся вдома, виходь на вулицю. “Російський закон” стосується всіх громадян Грузії! “Російський закон” – це велика стіна між Грузією і Європою! Так – Європі! Ні – російському закону!” – зазначають організатори протестів в соцмережах.