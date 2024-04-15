Про це повідомляє “Грузия Online”.
Громадяни опротестовують законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”, який сьогодні вранці розглядатиме юридичний комітет.
На місці входу в будинок парламенту зібрались опозиціонери, громадські активісти та представники ЗМІ. Вони розгорнули банери: “Ні російському закону!” Запропоноване законодавство порівнюється з російським, яке Кремль використовує для придушення інакомислення. На місці залучено поліцію.
Також протестувальники розгорнули біля будівлі прапор Європейського Союзу.
Наступна акція протесту проти законопроєкту відбудеться перед парламентом увечері о 19:00.
“Боротьба за європейське майбутнє Грузії триває. Не залишайся вдома, виходь на вулицю. “Російський закон” стосується всіх громадян Грузії! “Російський закон” – це велика стіна між Грузією і Європою! Так – Європі! Ні – російському закону!” – зазначають організатори протестів в соцмережах.
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