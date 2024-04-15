Створення застосунку для військовослужбовців Армія+ — першими функціями стануть електронні рапорти, база знань, зворотний зв'язок. Запуск бета-версії застосунку запланований на літо 2024 року.



Можливість створення електронного кабінету військовозобов’язаного. Громадяни зможуть вносити зміни у свої персональні дані. Наприклад, доповнити інформацію про освіту чи знання іноземних мов.

Україна зможе розміщувати свої ІТ-системи у хмарах країн-членів НАТО. Це посилить кіберзахист, покращить обмін даними з партнерами. Міноборони зможе самостійно визначати, які міжнародні стандарти у сфері безпеки інформації застосовувати для військових систем.

Удосконалення взаємодії реєстру «Оберіг». Взаємодія з іншими реєстрами розширить перелік відомостей про військовозобов’язаних. Громадянам не потрібно буде збирати купу документів для ТЦК.

Отримання статусу УБД. Законопроєкт створює підґрунтя для повної цифровізації процесу надання статусу учасника бойових дій. У деяких випадках статус надаватиметься автоматично — без участі комісії.

«Це фундамент для подальших змін. Міністерство оборони України далі працює над тим, щоб змінити законодавство так, щоб цифровізація стала неминучою і комплексною — від послуг для військовослужбовців до розвитку IT- систем»