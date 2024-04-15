Російські еліти можуть одного дня звернутися проти президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив новий секретар Ради національної безпеки і оборони України, Олександр Литвиненко, в інтерв’ю The Economist.

За його словами, це можливо за певних умов.

“У російському керівництві ще чимало раціональних людей. Вони подумають і діятимуть, коли зрозуміють, що ціна перебування з Путіним вища, ніж відхід від нього”, — пояснив посадовець.

Литвиненко зазначив, що для досягнення цієї мети Україна повинна отримати реальні гарантії безпеки. Це може включати членство в НАТО або угоду про безпеку зі США, аналогічну до тих, які США мають з іншими країнами, як з Японією чи Південною Кореєю.

Водночас він визнав, що досягнення цієї мети в умовах війни буде складним, але Україна може розглядати вже підписані нею угоди із дев’ятьма державами як “сходинки” до цієї мети.

Литвиненко також підкреслив, що Росія протягом останніх 300 років є постійним викликом для безпеки в Європі.

“Було б фантастикою, якби ми змогли усунути цю загрозу принаймні на кілька поколінь”, — додав він.

Нагадуємо, що Олексія Данілова звільнили з посади секретаря РНБО 26 березня, а на його місце призначили Олександра Литвиненка, який раніше очолював Службу зовнішньої розвідки.