Російські військові використовують так звану тактику амеби. Оскільки вони не мають можливостей для глибокого прориву, то експериментують із невеликими групами всюди та сподіваються, що десь з'явиться шанс.

Про це керівник Генерального штабу Сил оборони Естонії генерал-майор Ено Миц розповів в інтерв’ю ERR.

Він зазначає, що останнім часом стало більше атак російських військ на Харків, і московські пропагандистські канали закликають стерти українське місто з лиця землі.

За його словами, дивовижно, що Харків ще не знищений, адже він розташований недалеко від зони бойових дій. Крім того, на його думку, Росія намагається розширити лінію фронту, оскільки це, своєю чергою, змусить Україну розширити оборону, що означатиме її витончення.

“Самі росіяни використовують те, що можна назвати “тактикою амеби”. Усвідомлено чи ні, але, як я вже сказав, у них немає можливостей для глибокого прориву, але вони проштовхуються всюди, попри втрати своїх солдатів, техніки й сподіваються, що десь раптом з’явиться можливість. Така їхня модель дій, яка характерна не тільки для їхніх дій на полі бою, а й, можна сказати, у глобальному масштабі”, — розказав очільник естонського Генштабу Сил оборони.

Він зазначив, що хоча у Росії є можливість бомбити Харків, але у неї немає можливості взяти місто.

“Війська РФ можуть пробитися через саме місто одним махом, але щоб утримати його під контролем, буде потрібно значно більше військ. А це саме те, чого сьогодні не вистачає росіянам. Ми бачимо, що Москва, так би мовити, продукує більше військ – факт у тому, що сьогодні у неї більше військ в Україні, ніж два роки тому”, – додав Ено Миц.