Законність перебування Володимира Зеленського на посаді Президента України гарантується Конституцією України та Законом "Про правовий режим воєнного стану". Це означає, що після 20 травня не існує юридичних підстав для сумнівів у його легітимності.

Про це пише Укрінформ.

“У нас нема жодних сумнівів у тому, що Президент України Володимир Зеленський є легітимним. У кого немає такої впевненості, нехай подає до Конституційного суду. Підставою до нашої впевненості є Конституція України, де чітко прописано, що повноваження Президента завершуються в той день, коли вступає в повноваження наступний Президент України. У той же час Закон України “Про правовий режим воєнного стану” говорить, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть”, — сказав Стефанчук.

Голова Верховної Ради зазначив, що Конституція України була прийнята в період миру, і це має важливе значення в умовах воєнного конфлікту.

“Розумію, що дехто хотів би, щоб в Конституції України було все чітко зазначено, але наш Основний закон писався як Конституція мирного часу. І ніхто в той час, далекому 1996 році, не міг уявити те, що буде відбуватися зараз. І це ще раз підтверджує те, що нам, можливо, треба буде думати після завершення цієї війни про те, як вдосконалити ті чи інші положення Конституції, внести зміни. Але не зараз (не маємо ані підстав, ані можливостей це робити), бо зараз нам потрібно виграти війну”, — додав він.

Він також відзначив, що вибори Президента України відбудуться протягом 60 днів після скасування воєнного стану.