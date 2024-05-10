Міністр юстиції Денис Малюська заявляє, що повноваження Президента України Володимира Зеленського триватимуть до обрання наступного очільника держави. Зеленський не втратить свою легітимність після закінчення п’ятирічного строку повноважень 21 травня 2024 року.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв’ю ВВС.

“Ні, він не втратить свою легітимність… Повноваження президента тривають до обрання наступного”, – зазначає міністр.

Малюська відповів, що, на його переконання, звертатися до Конституційного суду для розв’язання питання про легітимність президента може бути недоцільно та в наявних умовах навіть шкідливо.

“Враховуючи комунікаційну і безпекову ситуацію в країні – зараз офіційно і публічно ставити під сумнів легітимність президента була б величезна помилка, тому я думаю, що зараз немає сенсу звертатися до Конституційного суду. Колись, десь – можливо було б, але знову ж таки – не на даному етапі”, – уточнив він.

На запитання, чи всі укази та документи президента з 21 травня будуть абсолютно чинними, міністр відповів ствердно, За його словами, жоден президент ніколи не працював день в день, як це визначає Конституція, це стосується і парламенту так само.