Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв’ю ВВС.
“Ні, він не втратить свою легітимність… Повноваження президента тривають до обрання наступного”, – зазначає міністр.
Малюська відповів, що, на його переконання, звертатися до Конституційного суду для розв’язання питання про легітимність президента може бути недоцільно та в наявних умовах навіть шкідливо.
“Враховуючи комунікаційну і безпекову ситуацію в країні – зараз офіційно і публічно ставити під сумнів легітимність президента була б величезна помилка, тому я думаю, що зараз немає сенсу звертатися до Конституційного суду. Колись, десь – можливо було б, але знову ж таки – не на даному етапі”, – уточнив він.
На запитання, чи всі укази та документи президента з 21 травня будуть абсолютно чинними, міністр відповів ствердно, За його словами, жоден президент ніколи не працював день в день, як це визначає Конституція, це стосується і парламенту так само.
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