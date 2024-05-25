Про це повідомляє talkSPORT.

Боб Арум, генеральний директор Top Rank та промоутер Тайсона Ф’юрі, офіційно підтвердив, що пункт про реванш буде активований.

Усик переміг Ф’юрі роздільним рішенням суддів 18 травня і став першим боксером в історії, який здобув звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі в епоху чотирьох поясів. Усик успішно захистив чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF, а також відібрав титул WBC у свого суперника.

Британський боксер “Циганський король” зазнав своєї першої поразки у кар’єрі в поєдинку проти українця. Тим не менш, Ф’юрі має можливість на реванш, оскільки обидва боксери погодилися на проведення другого поєдинку у жовтні 2023 року, незалежно від результату першого бою. Промоутер Боб Арум підтвердив активацію пункту контракту про реванш, але зауважив, що існує ризик, що бій може не відбутися у жовтні цього року.

“Є положення про реванш, і Тайсон скористався цим пунктом. Бій відбудеться або в кінці року, або на початку наступного року.Це відбудеться, знову ж таки, в Ер-Ріяді. Це контракт, який підписали обидва бійці”, – підтвердив він.

Генеральний директор Top Rank відзначив, що за його обчисленнями з перевагою в одне очко переміг Ф’юрі, тому з нетерпінням чекає на бій-реванш.

“Я знаю, що Тайсон дуже чекає матчу-реваншу. Думаю, напевно, це буде в листопаді-грудні, тому що в жовтні цього не зробиш”, – наостанок додав він.

Ще невідомо, чи відбудеться бій Усик-Ф’юрі 2 за звання абсолютного чемпіона, чи IBF все ж таки прийме рішення не відкладати обов’язковий захист титулу, що призведе до вакантного поясу. Промоутер Усика заявив, що буде просити федерацію про виняток.