Про це повідомляють медіа.
Поєдинок між Усиком і Ф’юрі розпочався в аравійській столиці після презентації Майкла Баффера о 01:40. Обидва боксери мали всі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC, тому на кону стояв титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Бій тривав повних 12 раундів.
Думки суддів щодо переможця протистояння розділилися. Двоє з трьох віддали перевагу Усику – 115:112, 114:113. Однак третій суддя зафіксував мінімальну перемогу Ф’юрі – 114:113. Такий результат зробив бій-реванш невідворотним.
Українець став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі за останні 24 роки. Він тепер займає почесне місце поруч з братами Кличками в боксерському пантеоні України. У 2011 році Володимир Кличко здобув всі чемпіонські пояси, перемігши Девіда Хея за версією WBA за рішенням суддів. Молодший брат вже мав титули WBO, IBF та IBO, а старший брат був володарем поясу WBC.
“Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили!”, – перші слова Усика після отримання звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі.
Поєдинок-реванш Усика та Фʼюрі планують провести в жовтні цьогоріч. Його переможець вже не носитиме титул абсолютного чемпіона. Міжнародна боксерська федерація (IBF) вирішила, що Усик протермінував обов’язковий захист чемпіонського поясу, тож цей титул українець втратить вже влітку.
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