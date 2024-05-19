Український боксер став абсолютним непереможеним чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі, здобувши перемогу історичного масштабу.

Про це повідомляють медіа.

Поєдинок між Усиком і Ф’юрі розпочався в аравійській столиці після презентації Майкла Баффера о 01:40. Обидва боксери мали всі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC, тому на кону стояв титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Бій тривав повних 12 раундів.

Думки суддів щодо переможця протистояння розділилися. Двоє з трьох віддали перевагу Усику – 115:112, 114:113. Однак третій суддя зафіксував мінімальну перемогу Ф’юрі – 114:113. Такий результат зробив бій-реванш невідворотним.

Українець став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі за останні 24 роки. Він тепер займає почесне місце поруч з братами Кличками в боксерському пантеоні України. У 2011 році Володимир Кличко здобув всі чемпіонські пояси, перемігши Девіда Хея за версією WBA за рішенням суддів. Молодший брат вже мав титули WBO, IBF та IBO, а старший брат був володарем поясу WBC.

“Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили!”, – перші слова Усика після отримання звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі.

Поєдинок-реванш Усика та Фʼюрі планують провести в жовтні цьогоріч. Його переможець вже не носитиме титул абсолютного чемпіона. Міжнародна боксерська федерація (IBF) вирішила, що Усик протермінував обов’язковий захист чемпіонського поясу, тож цей титул українець втратить вже влітку.