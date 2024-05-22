Про це пише ESPN.

Видання опублікувало оновлений рейтинг найкращих боксерів P4P (незалежно від вагової категорії). У ньому український спортсмен Олександр Усик став новим лідером списку.

Чемпіон WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у напівсередній вазі (до 66,7 кг) Теренс Кроуфорд опустився на другу позицію.

Абсолютний чемпіон у другій легшій вазі Наоя Інуе займає тепер третю позицію.

ESPN зазначає, що виступ Усика був настільки вражаючим, що навіть Теренс Кроуфорд після бою визнав, що Усик заслуговує на визнання найкращим бійцем світу.

“Людині, краще поважати [Усика]”, — написав Кроуфорд у соцмережі X після бою.