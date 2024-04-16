Майже мільярд людей у Європі та Північній Америці стоять перед загрозою через спроби Росії використовувати вразливі місця підводної інфраструктури, такі як вітроелектростанції, трубопроводи та електрокабелі.

Про це заявив заступник командира Об’єднаного військово-морського командування НАТО, віцеадмірал Дідьє Малетер.

Він наголосив на тому, що росіяни розробили засоби для проведення підводної гібридної війни з метою підірвати європейську економіку.

“І, щоб бути дуже чітким, нам відомі російські розробки щодо атомних підводних човнів для роботи під морем. Вся наша економіка під водою знаходиться під загрозою. Тому ми не наївні, і ми (країни НАТО – ред.) працюємо разом”, — зауважив заступник командувача.

Малетер також зазначив, що більшість підводної інфраструктури розроблено приватним сектором, що робить її вкрай вразливою.

“Вони (відповідальні компанії) не знали, що така гібридна війна буде розвиватися так швидко. Понад 90% (інтернет-кабелів) знаходиться під водою. Всі наші зв’язки між США, Канадою та Європою проходять під водою, тому є багато вразливих місць”, — додав він.

Альянс визнає складність забезпечення безпеки кожного об’єкта підводної інфраструктури і наголошує на відповідальності держав за захист своїх об’єктів.

“Ми знаємо, що є багато вразливих місць… Коли йдеться про морські об’єкти насамперед відповідальність лежить на державах. Наразі ми приділяємо особливу увагу росіянам, але дуже важко вести постійне спостереження за кожним кабелем, це неможливо. Багато країн — Норвегія, Швеція, Данія, розробили безпілотники, датчики, щоб мати можливість дуже швидко виявити щось підозріле”, — пояснив він.