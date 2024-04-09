Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Великої Британії Ріші Сунак провели розмову, в ході якої домовилися на найближчі місяці збільшити постачання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.

“Щодо України, прем’єр-міністр і президент погодилися з важливістю активізації зусиль, щоб позбавити Росії перемоги в її загарбницькій війні проти України. Вони обговорили пріоритети на найближчі місяці, зокрема збільшення постачання Збройним Силам України боєприпасів, безпілотників та ППО“, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, лідери очікують майбутньої зустрічі Європейського політичного співтовариства, що відбудеться у Великій Британії.

Вони зобов’язалися працювати разом, щоб провести успішний саміт, на якому розглядатиметься низка спільних європейських пріоритетів, зокрема захист України, розвиток співпраці у сфері штучного інтелекту та спільні зусилля для боротьби з нелегальною міграцією та організована злочинність.

Лідери також обговорили ситуацію в Газі та на Близькому Сході.