Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.
“Щодо України, прем’єр-міністр і президент погодилися з важливістю активізації зусиль, щоб позбавити Росії перемоги в її загарбницькій війні проти України. Вони обговорили пріоритети на найближчі місяці, зокрема збільшення постачання Збройним Силам України боєприпасів, безпілотників та ППО“, – йдеться у повідомленні.
Окрім того, лідери очікують майбутньої зустрічі Європейського політичного співтовариства, що відбудеться у Великій Британії.
Вони зобов’язалися працювати разом, щоб провести успішний саміт, на якому розглядатиметься низка спільних європейських пріоритетів, зокрема захист України, розвиток співпраці у сфері штучного інтелекту та спільні зусилля для боротьби з нелегальною міграцією та організована злочинність.
Лідери також обговорили ситуацію в Газі та на Близькому Сході.
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