Про це повідомляє Львівська митниця.

“Від сьогодні, 16 квітня, повністю розблоковано рух вантажного транспорту в пункті пропуску “Угринів – Долгобичув”, – йдеться у повідомленні.

Вантажні транспортні засоби вагою до 7,5 тонн, автобуси й легковики перетинають державний кордон України без перешкод, уточнили митники.

За даними Держприкордонслужби, на момент розблокування пункту пропуску на виїзд з України очікували 100 ваговозів, ще 30 вантажівок (з повною масою до 7,5 т) очікували на оформлення на території Польщі.

Протести поляків та блокада кордону триває ще з минулого року. Напередодні в ДПСУ повідомили, що минулої доби протестувальники взагалі не пропускали вантажівки з України.