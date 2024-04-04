У міністерстві сільського господарства та розвитку Польщі за результатами переговорів із фермерами-протестувальниками заявили, що Польща не заборонятиме транзит української агропродукції, але продовжить ембарго на ввіз деяких товарів.

Про це Міністерство сільського господарства та розвитку Польщі повідомило на офіційному сайті.

«У зв’язку з тим, що українська сторона оголосила про мінімізацію транзиту своєї сільськогосподарської продукції через Польщу з квітня по червень цього року, Міністерство сільського господарства та розвитку села не зверталося з проханням припинити транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу», — заявили у Міністерстві.

Окрім цього, польська влада та фермери домовилися про продовження ембарго на імпорт зернових, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику, борошна, висівок, шроту, макухи з України.

У Міністерстві також констатували, що відомство виконує вимоги та домовленості з протестувальниками, однак деякі дії ще вимагають багатьох міжвідомчих узгоджень та специфічних процедур, що затягує їхню реалізацію.

Нагадаємо, 20 березня польські фермери почали блокувати рух українських вантажівок.