Про це Міністерство сільського господарства та розвитку Польщі повідомило на офіційному сайті.
«У зв’язку з тим, що українська сторона оголосила про мінімізацію транзиту своєї сільськогосподарської продукції через Польщу з квітня по червень цього року, Міністерство сільського господарства та розвитку села не зверталося з проханням припинити транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу», — заявили у Міністерстві.
Окрім цього, польська влада та фермери домовилися про продовження ембарго на імпорт зернових, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику, борошна, висівок, шроту, макухи з України.
У Міністерстві також констатували, що відомство виконує вимоги та домовленості з протестувальниками, однак деякі дії ще вимагають багатьох міжвідомчих узгоджень та специфічних процедур, що затягує їхню реалізацію.
Нагадаємо, 20 березня польські фермери почали блокувати рух українських вантажівок.
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