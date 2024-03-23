Учасники скандували «стоп блокаді кордону», «ні російській пропаганді». Також вони тримали у руках плакати з написами «Free border», «Help Ukraine Today – Keep Russia Away», «Блокада шкодить обом країнам», тощо.
Один з організаторів протесту Кароль Карпінський наголосив, що приблизно мільйон робочих місць у Польщі залежить від торгівлі з Україною і зараз ця торгівля «стоїть» через блокаду кордону.
За словами активіста, понад чверть польських підприємств, які ведуть міжнародну торгівлю, торгують з Україною, водночас Польща експортує в Україну набагато більше продуктів харчування, ніж імпортує з країни.
«Те, що зараз відбувається – це тиранія меншості, бо більшість хоче нормальних, приязних стосунків між Польщею і Україною. Більшість проти цієї блокади, яка нищить нашу економіку, наших підприємців і допомагає Путіну», – зазначив польський активіст.