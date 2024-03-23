У столиці Польщі 23 березня відбулась акція під назвою «Кордон – лінія життя». Приблизно сотня польських і українських активістів біля будинку уряду протестували проти блокади кордону.

Учасники скандували «стоп блокаді кордону», «ні російській пропаганді». Також вони тримали у руках плакати з написами «Free border», «Help Ukraine Today – Keep Russia Away», «Блокада шкодить обом країнам», тощо.

Один з організаторів протесту Кароль Карпінський наголосив, що приблизно мільйон робочих місць у Польщі залежить від торгівлі з Україною і зараз ця торгівля «стоїть» через блокаду кордону.

За словами активіста, понад чверть польських підприємств, які ведуть міжнародну торгівлю, торгують з Україною, водночас Польща експортує в Україну набагато більше продуктів харчування, ніж імпортує з країни.