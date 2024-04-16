Про це йдеться на офіційній сторінці братів Капранових у Facebook.
“Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте”, – зазначається у повідомленні.
Брати Капранови – Дмитро Віталійович та Віталій Віталійович – українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі. Спільно вони написали та видали десятки книжок, заснували видавництво “Зелений пес”. Брати також були авторами YouTube-каналу “імені Т.Г. Шевченка”.
З 24 лютого 2022 року, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, письменники боролися зі зброєю в руках у Києві в лавах полку “Азов”.
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