Ігор Юхновський — перший віцепрем'єр-міністр України у 1992–1993 роках, фізик-теоретик, народний депутат чотирьох скликань та співзасновник Інституту національної пам'яті.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

“Відійшов до вічності Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина. Почесний громадянин Львова. Творець України. Обличчя Незалежності. Про прощання та похорон повідомимо згодом“, — написав Садовий.

Ігор Юхновський — автор ідеї референдуму 1 грудня 1991 року, який закріпив Незалежність України. Очолював опозиційну до комуністичної більшості першого парламенту “Народну раду”.

В 1991 році Ігор Юхновський був кандидатом у президенти України й посів п’яте місце на виборах. У 2005 році йому присвоїли звання “Герой України”. Ігор Юхновський був співзасновником Українського інституту національної пам’яті та виконував обов’язки його голови із 2006 до 2010 року.

Також Ігор Юхновський — почесний директор Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України.