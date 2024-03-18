Мережею ширяться чутки про смерть короля Британії, проте це черговий фейк

Зʼявилася інформація, нібито король Великої Британії Чарльз III помер. Проте на офіційному сайті Букінгемського палацу підтверджень цьому немає. Ймовірно, лист було сфабриковано.

Як відомо, Чарльз III хворіє на онкологічне захворювання. На престол син Єлизавети II вступив менше ніж рік тому. Його коронація відбулася 6 травня 2023 року.

Варто зазначити, що король Британії неодноразово заявляв що «Сполучене Королівство продовжує підтримувати Україну» в конфлікті з Росією, яку Лондон звинувачує в незаконному вторгненні на територію нашої держави.