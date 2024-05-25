Про це пише Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно склали: особового складу близько 500080 (+1140) осіб.
Також відомо, що РФ випустила в море ворожий корабель, його було зафіксовано.
Станом на 07:00 25.05.2024
В Чорному морі 1 ворожий корабель.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
В Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 16 ракет.
За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:
до Азовського моря – 6 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;
до Чорного моря – 8 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
- Росія втратила понад 1140 солдатів за добу, – Генштаб
- Головний командувач ЗСУ показав, як військові знищують росіян (відео)
- Рівень прибутковості українських виробників боєприпасів становитиме 25% від собівартості, – Шмигаль