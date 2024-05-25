Сьогодні, 25 травня стало відомо, що же понад 500 тисяч окупантів загинули в російсько-українській війні.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно склали: особового складу близько 500080 (+1140) осіб.

Також відомо, що РФ випустила в море ворожий корабель, його було зафіксовано.

Станом на 07:00 25.05.2024

В Чорному морі 1 ворожий корабель.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 16 ракет.

За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 6 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 8 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.