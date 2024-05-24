У п'ятницю, 24 травня, Кабінет міністрів України затвердив постанову, визначивши для українських виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їхньої собівартості.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресцентр уряду.

“За останні два роки ми суттєво наростили виготовлення власної зброї. Серед найуспішніших кейсів – революція у сфері виробництва різних типів дронів. Одним із факторів успіху стало залучення приватних виробників. Ми встановили для них норму рентабельності на рівні 25%, і в підсумку виробництво дронів у нас за рік зросло у 100 разів”, – наголосив Шмигаль.

За словами прем’єра, це дасть змогу виробникам “розширити й модернізувати свої лінії”. Також в уряді очікують появу нових компаній та залучення нових інвестицій.

Як зазначив Шмигаль, тепер цей успішний кейс із дронами уряд масштабуватиме на виготовлення боєприпасів.