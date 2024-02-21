Соціологи звертають увагу, що спостерігається деяке зниження цієї віри, оскільки у травні 2022 року 95% респондентів вірили в перемогу

Після майже двох років повномасштабного російського вторгнення більшість українців – 89% – українців загалом вірять в перемогу України, з них 60% безумовно переконані в цьому. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного на початку лютого Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Соціологи звертають увагу, що спостерігається деяке зниження цієї віри, оскільки у травні 2022 року 95% респондентів вірили в перемогу, 80% з них – безумовно, а у грудні 2023 року ці показники вже були такими – 88% і 65% відповідно.

Наразі лише 4% скоріше або безумовно переконані, що переможе Росія (у травні 2022 року таких було 1%).

За даними КМІС, порівняно з травнем 2022 року стало трохи менше тих, хто вважає реалістичним сценарій повного відновлення територіальної цілісності – наразі 65% вірять, що війна завершиться поверненням під контроль України всіх територій, включно із Донбасом та Кримом.

Водночас з 25% у травні 2022 року до 32% у лютому 2024 року стало більше тих, хто допускає, що в результаті війни можуть бути певні втрати.

Всеукраїнське опитування проводилось 5-10 лютого 2024 року з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України.