Про це повідомляє Sky News.
«Я була послом [у Франції та Монако] у 2014 році, і я бачила, що сталося в Криму. Я не знаю, чому хтось може сказати: „О, це все для Росії“. Я думаю, що на кону стоїть демократія. Тому ми повинні підтримати Україну», — сказала дипломат.
Водночас Гартлі зазначила, що вона «оптимістично налаштована» на те, що США виділять більше фінансування для України, але наголосила, що будь-хто, хто думає, що Росія може зупинитися після цього, помиляється.
«Ми хочемо зробити все, що в наших силах, щоб Україна залишалася сильною демократією і щоб Росія програла цю війну», — додала посол США у Великій Британії.
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