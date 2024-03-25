Посол США у Великій Британії Джейн Гартлі попереджає, що Росія не зупиниться, якщо виграє війну в Україні.

Про це повідомляє Sky News.

«Я була послом [у Франції та Монако] у 2014 році, і я бачила, що сталося в Криму. Я не знаю, чому хтось може сказати: „О, це все для Росії“. Я думаю, що на кону стоїть демократія. Тому ми повинні підтримати Україну», — сказала дипломат.

Водночас Гартлі зазначила, що вона «оптимістично налаштована» на те, що США виділять більше фінансування для України, але наголосила, що будь-хто, хто думає, що Росія може зупинитися після цього, помиляється.

«Ми хочемо зробити все, що в наших силах, щоб Україна залишалася сильною демократією і щоб Росія програла цю війну», — додала посол США у Великій Британії.