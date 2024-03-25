Голова групи "Нафтогаз" запевнив, що обстріл інфраструктури одного з українських підземних сховищ газу не вплине на газопостачання.

Про це повідомив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

За словами Чернишова, критичних наслідків через атаку немає, адже газ міститься на значній глибині.

“Пошкоджена частина наземної інфраструктури потребуватиме відновлення, проте ми маємо достатньо резервних потужностей. Атака не вплине на постачання блакитного палива українським споживачам“, – пояснив він.

Голова правління Нафтогазу також зазначив, що ліквідація наслідків триває згідно зі сценарієм ПЛАС – Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій.