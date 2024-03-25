Блокаду російського кордону, що тривала з 20 березня, призупиняють у зв’язку з наближенням Великодня.

Як пише Polskie Radio, польські фермери тимчасово згорнули акцію протесту на кордоні з РФ у Гжехотках, яку вони почали у середу, 20 березня.

Повідомляється, що фермери були здивовані скільки насправді товарів надходить до Європейського Союзу з Росії.

“Попри те, що країни засудили напад росії на Україну, товарообмін із росією постійно триває. Перевозять багато чого, зокрема везуть газ і не лише скраплений, один водій сказав, що везе метан”, — зауважив член правління Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати Єжи Салітра.

Попри виявлені факти, організатори акції протесту заявили, що блокаду кордону призупиняють у зв’язку з великодніми святами, хоча раніше вони оголошували блокаду російського кордону тривалістю мінімум на місяць.