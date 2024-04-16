Про це на брифінгу в понеділок сказав речник Пентагону генерал Патрік Райдер у відповідь на запитання, як у США оцінюють запаси ППО, що залишилися в Україні.
«Я не вдаватимуся в конкретні часові терміни, крім того, щоби сказати, що ми маємо просто терміново надати їм такі можливості», – сказав представник міноборони.
У цьому контексті він наголосив на необхідності конкретних зусиль з боку Сполучених Штатів.
«Передусім, нам потрібно, щоби Конгрес ухвалив законопроєкт із додатковим фінансуванням»,- сказав Райдер.
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