Росія може готувати широкомасштабний наступ наприкінці весни або влітку, щоб захопити більше території Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.

Про це пише Financial Times, посилаючись на джерела серед українських та західних посадоців.

“Офіційні особи в Києві також занепокоєні тим, що Москва може планувати напад на Харків, друге за величиною місто України на північному сході. Вона мобілізує сотні тисяч військовослужбовців і обстрілює місто ракетами в рамках підготовки”, — йдеться в статті.

Видання зауважує, що основні зусилля РФ зосереджені навколо Часового Яру, що розташований на вершині пагорба за 15 кілометрів від захопленого майже рік тому після 11-місячних боїв Бахмута.

В матеріалі зазначається, що російські «військові блогери» публікують відео, на яких як керовані авіабомби та важка артилерія РФ атакують позиції українських підрозділів та руйнують житлові будинки у Часовому Яру.

“Імовірно, це буде важливий бій. Часів Яр розташований на оборонній височині. Якщо Росія візьме місто, вона потенційно може збільшити швидкість просування вглиб Донецької області в рамках очікуваного літнього наступу”, — сказав виданню Роб Лі, старший науковий співробітник програми Євразії Інституту зовнішньої політики.

Також він зауважив що “негайне збільшення поставок боєприпасів може виявитися критично важливим” для української армії.

Нагадаємо, 13 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що обстановка на східному напрямку впродовж останніх днів “суттєво загострилася”, оскільки росіяни після проведення у Росії президентських виборів активізували наступальні дії.