Президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що захист життя усюди, де є терористична загроза, є першочерговою задачею, і подякував всім, хто це розуміє і може обмежити потенціал терору.

Про це він сказав під час вечірнього звернення.

“Потрібно реально захищати життя – усюди, де є йому терористична загроза. Потрібно робити все, щоб зло та війни не розповзалися світом – ані у Європі, ані на Близькому Сході, ані будь-де ще. Я дякую всім, хто це розуміє. Кожен, хто може дати захист життю, повинен це робити. Кожен, хто може обмежити потенціал терору, повинен це робити. І Україна, і Близький Схід, і всі інші частини світу однаково заслуговують на справедливий і надійний мир”, – сказав глава держави.

Він наголосив на тому, що сучасна авіація довела свою ефективність, а сучасні системи ППО на прикладі ситуації на Близькому Сході продемонстрували здатність захищати життя людей та цивільну інфраструктуру.

“Увесь світ бачить, що таке справжній захист. Бачить, що це можливо. І весь світ побачив, що Ізраїль у цьому захисті був не наодинці – загрозу в небі знищували й союзники. І коли Україна говорить союзникам, що єдність дає найкращий захист, ефективність цього вони вже самі добре знають. Знають і забезпечують. І коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські ракети та дрони, це означає, що треба діяти, і діяти сильно”, – наголосив Зеленський.