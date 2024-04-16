Наприкінці лютого цього року українські захисники повністю знищили підрозділ фігуранта та відбили ще 6 атак противника в районі Соледара на Донеччині.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного колаборанта, який воював проти Сил оборони на сході України.

Тоді ворожий поплічник був єдиним, хто вцілів з рашистів, а потім дві доби переховувався у водостічній трубі «в компанії» знищених окупантів.

Втім, воїни Сил оборони все одно виявили бойовика та взяли його у полон.

“За даними слідства, ним виявився мешканець тимчасово окупованого Біловодська на Луганщині. У вересні 2023 року він добровільно «мобілізувався» до лав Південного військового округу країни-агресора”, – йдеться у повідомленні. Там зрадника призначили старшим навідником мінометного взводу у складі 123-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил росії.

Перебуваючи на цій посаді, фігурант виконував завдання російського командування щодо обстрілів позицій ЗСУ в районі Білогорівки у Луганській області. “Потім його «перекинули» на Краматорський напрямок, де він штурмував українські укріпрайони поблизу Соледара”, – зауважили у відомстві.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ).

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.