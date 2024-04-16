Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Удар призвів до пошкодження будівлі провайдера, аптеки, житлового будинку та іншої цивільної інфраструктури.

“Пʼятнадцятеро місцевих жителів отримали контузії.

Травми — легкі, потерпілим надали медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися”, — йдеться у повідомленні.

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